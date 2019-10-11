Работы в здании вышли на финишную прямую. Благоустроена прилегающая территория.

Губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал ход работ на создаваемом в Омске Центре "Эрмитаж-Сибирь". Ремонт в здании вышел на финишную прямую. Глава региона осмотрел помещения, где будут работать детский и студенческий центры Эрмитажа-Сибирь, административные кабинеты, пространства, куда переедут сразу три фонда Омского музея изобразительных искусств. В цоколе будут показывать спектакли Театра живописи.В главном зале, где будут размещаться выставки из фондов сокровищницы Петербурга, завершена укладка паркета. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу специального витринного оборудования.На улице Музейной уже высажены деревья и кустарники, установлены фонари. По периметру здания смонтирована цветная подсветка.Открытие Центра Эрмитаж-Сибирь запланировано на начало ноября, когда в Омске будет проходить Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Первой новый центр примет выставку восточного оружия.- Эрмитаж привезет масштабный проект. Будет представлено свыше четырех сотен экспонатов, - рассказала директор Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Фарида Буреева.В состав экспозиции войдут не только предметы вооружения, но и археологические артефакты, памятники декоративно-прикладного искусства, медали и монеты, живопись.Одновременно с шедеврами из фондов Эрмитажа на одном из этажей нового центра будут демонстрироваться и работы омских художников. На следующий год запланирован и монтаж постоянной экспозиции отечественного искусства XX века.