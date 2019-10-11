Один из пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля скончался в Калужской областной клинической больнице.

Один из пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля скончался в Калужской областной клинической больнице. Об этом СМИ сообщили представители экстренных служб региона.Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Двоих отпустили на амбулаторное лечение, передает агентство "Интерфакс".ДТП произошло в 16:20 на 202 километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter при развороте столкнулся с грузовым автомобилем Scania, двигавшимся в попутном направлении, после чего съехал в кювет.В результате ДТП три человека скончались на месте, семеро получили травмы различной степени тяжести. По дороге в больницу умер водитель микроавтобуса. Всех пострадавших доставили в больницу Калуги.По факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.