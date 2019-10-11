В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на паркете домашней площадки обыграл немецкую Баварию со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18).

В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на паркете домашней площадки обыграл немецкую "Баварию" со счетом 79:68 (22:18, 25:22, 13:10, 19:18).У победителей встречи самыми результативными стали Уилл Клайберн (15 очков), Йоханнес Фойгтманн (10 + 12 подборов) и Джоэль Боломбой (10), а у гостей больше всех набрали Грег Монро, Нихад Жедович и Данило Бартель – 17, 12 и 10 очков соответственно.ЦСКА одержал вторую победу кряду в Евролиге и лидирует в турнирной таблице, а "Бавария" расположилась на десятой строчке. В следующем матче турнира армейцы в четверг, 17 октября примут "Химки", а мюнхенцы в то же день дома сыграют с французской командой "Вийербан".