Как побороть кадровый голод? Крупные предприятия региона решают проблему за счёт профориентации.

Как побороть кадровый голод? Острый дефицит специалистов отмечается во многих сферах, в том числе в химической промышленности. Крупные предприятия региона решают проблему за счёт профориентации."Хочу продемонстрировать вам опыт «Химический хамелеон». Он основывается на переходе хромата в дихроматы."Дарья Дыганова влюбилась в химию еще в восьмом классе. Ее интерес к предмету поддерживают учитель и родители. Даша - постоянный участник олимпиад и конкурсов. Школьница твердо решила связать будущее с химией. Впереди - профильный вуз и, конечно, работа по специальности.Дарья Дыганова, ученица 10 «Б» класса школы №36 г. Владимира: "Мне кажется, что химия очень перспективна в будущем, особенно разные новые технологии, какие-то инновационные методики производства. Все это поможет мне как-то реализоваться."У Даши есть все шансы найти престижную и интересную работу в родном городе. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров одна из крупнейших компаний химической промышленности «Дау Изолан» будущих сотрудников присматривает еще в школе. Президент компании Михаил Царфин лично проводит для талантливых и увлеченных ребят экскурсии. Заслуженный химик России сравнивает коллектив с профессиональной баскетбольной или футбольной командами.Михаил Царфин, президент компании «Дау Изолан»: "Любая команда нуждается в постоянном пополнении новыми, молодыми игроками. И желательно, конечно, приобрести игроков, которые в будущем смогут стать звездами. Этих звезд обычно команды воспитывают с ранних лет... У нас есть похожая идея. Мы хотим найти молодые таланты среди школьников и студентов, поддерживать их, чтобы они потом влились в нашу компанию, внесли свой вклад, творческую энергию, свои знания на благо развития химии и нашей компании!"«Дау Изолан» тесно сотрудничает со школами, колледжами и вузами. Эта работа приносит свои плоды. Только за последний год в компанию пришли 11 молодых специалистов. Свой опыт им передают ученые с мировым именем.Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау Изолан»: "Двери нашей компании всегда открыты для талантливой молодежи, интересующейся химией. Мы со своей стороны готовы показать и открыть им мир химии,... которая вносит в наш окружающий мир много полезных вещей, которая делает мир лучше и безопаснее, комфортнее для нашей жизни!"Подготовка высококвалифицированного специалиста занимает от пяти до десяти лет. Руководство компании «Дау Изолан» предлагает на областном уровне разработать целевую программу по подготовке кадров для химической промышленности. Гранты, профориентационные мероприятия и практика на производстве помогут решить проблему централизованно.Наталья Головешкина, Владимир Лебедев. "Вести-Владимир"