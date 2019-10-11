Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывание Зеленского, адресованного ей и программе 60 минут. По мнению журналистки, украинский лидер отказался с ними общаться из-за разных взглядов и полярных позиций.

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывание Зеленского, адресованного ей и программе "60 минут". По мнению журналистки, украинский лидер отказался с ними общаться из-за разных взглядов и полярных позиций.Ранее Владимир Зеленский во время пресс-марафона ответил на вопрос о том, почему он игнорирует российское общественно-политическое ток-шоу. По его словам, у него нет времени отвечать всем СМИ, которые не настроены тепло к "независимой Украине". Зеленский отметил, что со Скабеевой, ее мужем и по совместительству коллегой Евгением Поповым у них разница позиций по поводу украинской независимости, территории, людей. "Какой может быть диалог?", — задался риторическим вопросом президент.Ольга Скабеева, в свою очередь, ответила в соцсети на заявление Зеленского: "Ярко, эмоционально, в своем стиле". Телеведущая отметила, что формат программы "60 минут" как раз и предполагает дискуссию, а украинский лидер не раз заявлял, что "треба говорити" с Путиным, Трампом, Донбассом.Скабеева обратилась к Зеленскому: "Давайте поговорим, наконец! А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников?". Телеведущая отметила, что Зеленский якобы объяснил, что визит в Киев для российских журналистов может быть небезопасным. "Президент страны — он ведь не зря президент. И может (наверняка) обеспечить безопасность на своей территории. Иначе какое-то Сомали", — заявила Скабеева.Телеведущая подчеркнула, что предложение Зеленскому поговорить в силе: "Мы готовы общаться! А Вы?". При этом Скабеева отметила, что можно встретиться на нейтральной территории или вовсе украинский лидер может приехать в Москву: "У нас безопасно", — резюмировала журналистка.Ранее сообщалось, что Зеленский в четверг, 10 октября, провел большую пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины дал понять, что против вооруженных националистов, прорвавшихся в Золотое и мешающих разведению сил в Донбассе, не будет применяться сила. Кроме того, в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона.