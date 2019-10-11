Особые экономические зоны - это Камешково, Радужный, Доброград. Там предполагается отмена транспортного налога для резидентов.

Транспортный налог, акцизы и упрощенная система налогообложения для особых экономических зон -тема заседания комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собранияОсобые экономические зоны - это Камешково, Радужный, Доброград. Там предполагается отмена транспортного налога для резидентов. Выпадающие доходы восполнит бюджет области. Всего же в следующем году областная казна выделит всем муниципалитетам более миллиарда рублей. Сегодня на заседании комитета возник вопрос - кто будет контролировать расходование этих средств? Все ли они будут потрачены честно? Этим должна заниматься счетная палата, но в ней всего 36 специалистов. Депутаты предложили увеличить численность палаты. Правда, это потребует дополнительных 15-ти миллионов рублей. Эти и другие предложения депутатов будут рассмотрены на ближайшем заседании ЗСМихаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Владимирской области: "В бюджете важно все и самое главное все должно быть взаимоувязано, чтобы сохранить баланс между доходами и расходами областного бюджета и бюджета муниципалитетов, а именно там люди чувствуют межбюджетные отношения на себе. Мы как раз и должны выработать такие эффективные решения сейчас."