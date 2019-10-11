Более 50 работников предприятия оказались в числе пострадавших

35-летнийНиколай Конин был назначен генеральным директором гостиничного комплекса в июне 2017 года. Уже на тот момент перед работникамипредприятиячислилась задолженность по выплате заработной платы, больничных и отпускных.Обвиняемый долг не погасил, а доходами распоряжался в пользу аффилированной организации.На следствии и в суде генеральный директор ООО «Заря Отель» также не выразил намерения на добровольное погашение задолженности.Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района Конину назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Сообщает Следственный комитет по Владимирской области