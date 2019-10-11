Не так давно стало известна личность убийцы, совершившего жуткое преступление. Мужчина хладнокровно разделался с двухлетней девочкой, однако его мать совершенно не верит в это.

Не так давно стало известна личность убийцы, совершившего жуткое преступление. Мужчина хладнокровно разделался с двухлетней девочкой, однако его мать совершенно не верит в это.Женщина утверждает, что Михаил Туватин никак не может быть причастен к жестокой расправе над ребенком. Впрочем, когда к ней заглянули журналисты, а это случилось сразу после визита полиции, Ольга Анатольевна старалась не смотреть в камеру и старалась отойти подальше от микрофонов.Очевидцы утверждают, что во время обыска женщина страшно кричала. Тем не менее вопросы об этом от корреспондентов мать саратовского убийцы проигнорировала. Вместо этого, как сообщает телеграм-канал RT, Ольга принялась рассказывать, какой ее сын хороший."Он замечательный! Добрый, умный, работящий. Он работал простым рабочим. Он и работает. Просто разберутся там", – высказалась женщина.