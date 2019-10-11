В Калужской области на трассе М-3 Украина произошло столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии погибли четыре человека.

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии погибли четыре человека – граждане Республики Беларусь. Такие данные СМИ сообщил глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.Микроавтобус совершал частную перевозку пассажиров и направлялся в Белоруссию. В момент ДТП в автобусе находились 10 человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших.По данным УМВД Калужской области, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние четырех пострадавших как тяжелое.По предварительным данным, водитель микроавтобуса двигался со стороны Брянска в сторону Москвы. Отъезжая от обочины дороги, чтобы развернуться, он столкнулся с грузовым автомобилем Scania, двигавшимся в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел в кювет. ДТП произошло в Бабынинском районе в 16:50, сообщает ТАСС.Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства аварии.В настоящее время на месте работают патруль ГИБДД, пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по региону и врачи скорой помощи.