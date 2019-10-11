В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона Лужники в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 1:0.

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0.Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет в игре на 56-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, спустя четыре минуты Магомед Оздоев удвоил преимущество своей команды. На 70-й минуте Дзюба оформил дубль, доведя счет до разгромного. Точку в игре за шесть минут до конца основного времени поставил Александр Головин.Стоит отметить, что Головин, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи, а Артем Дзюба – одну.В параллельной игре группы I Бельгия разгромила Сан-Марино со счетом 9:0, а команда Казахстана дома поиграла Кипру – 1:2.Таким образом, в группе с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей – Кипр (10), на четвертой – Казахстан (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы – с Сан-Марино.