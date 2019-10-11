В минувший четверг, 10 октября, двое неизвестных совершили ограбление букмекерской конторы. О случившемся полицейским сообщила работница заведения. По предварительной информации, двое ..

В минувший четверг, 10 октября, двое неизвестных совершили ограбление букмекерской конторы. О случившемся полицейским сообщила работница заведения.По предварительной информации, двое злоумышленников в масках зашли в букмекерскую контору и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы крупную сумму, после чего скрылись. Ущерб составил более одного миллиона рублей, сообщает "".