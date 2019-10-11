Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обожает находиться в центре внимания. Она часто удивляет фолловеров с помощью всевозможных париков, смелых нарядов и, конечно, своего искрометного юмора.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава обожает находиться в центре внимания. Она часто удивляет фолловеров с помощью всевозможных париков, смелых нарядов и, конечно, своего искрометного юмора.Так, накануне артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. На фото звезда запечатлена с афро-кудрями."Ну шо, эта осень вызвала в вас непреодолимое желание сделать что-то новое? Меняемся?", – поинтересовалась Варнава у своих поклонников.Естественно фанаты стали рассказывать о своих планах. Но в большей степени их волновали изменения во внешности знаменитости. Мнения подписчиков разделились. Одни пришли в восторг от преображения Екатерины. "А глаза как млечный путь!", "Катя, вам идет. Красотка!", "Шикардосная!", "Очень спонтанно и живо!", "Харизматичная, роковая!", "Клевые кудряшки!", – восхищались обожатели."Есть что-то общее с Софи Лорен", – отметил пользователь Сети.Но нашлись и те, кто не принял новый образ актрисы, сообщает . Конечно, они могли бы промолчать, чтобы не обижать Варнаву, но этого не произошло. Злопыхатели не упустили возможности побольнее кольнуть звезду. "Чем дальше тем на транса похоже", "Тихий ужас", "Чучело!", "Птицы гнездо на голове свили?", "Какая-то неестественная. Как кукла восковая!", – критиковали Екатерину хейтеры.