ДТП произошло в Коврове о коло половины двенадцатого.

ДТП произошло в Коврове сообщает газета «». Около половины двенадцатого на улице Дегтярева 8-летний мальчик убедился, что на встречной полосе машина остановилась и побежал по переходу через дорогу. В это время "Шевроле Ланос" сбил школьника. Мальчика госпитализировали. Отметим, водители Ковровского района часто становятся виновниками дорожных инцидентов. Накануне мы о лихаче, который проскочил на красный, когда по зебре шли пешеходы. Чудом никто не пострадал. А в сентябре в поселке Мелехово . Он сейчас - под следствием.