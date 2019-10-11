Заявление президента Украины Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Ангеле Меркель назвали оскорбительнам. Поведение лидера Незалежной – катастрофа, считает бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Ангеле Меркель назвали оскорбительнам. Поведение лидера Незалежной – катастрофа, считает бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.Июльский телефонный разговор с президентом США Зеленскому, видимо, будут вспоминать еще долго. Парубий указал на некомпетентность украинского лидера, отметив, что одним разговором он умудрился настроить против Киева многих ключевых союзников."Это просто катастрофа! В один момент так навредить всей внешней политике", – возмутился политик в эфире телеканала "Прямой", связанного с экс-президентом Петром Порошенко.В беседе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский упрекнул канцлера ФРГ: дескать, та делает для Украины недостаточно. Но ради Киева глава германского правительства пошла на многое, недоумевает Парубий. Несмотря на убытки немецких бизнесменов, Берлин сохраняет антироссийские санкции, напомнил вице-спикер Верховной рады.Для Украины Меркель сделала сверхусилия, уверен Парубий. "Она пошла против общественных настроений и поставила под угрозу свою политическую карьеру", – подчеркнул он.Слова о роли Меркель Парубий считает оскорбительными. "Это обычная человеческая обида", – сказал он.В ходе июльской беседы с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский неосторожно заявил, что в отличие от Вашингтона, Берлин делает для Киева недостаточно. Украинский лидер не мог предположить, что стенограмма беседы будет опубликована.В Германии слова вызвали бурю негодования. Своим заявлением президент Украины оскорбил немецкое правительство, сказал лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.