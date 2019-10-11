Заявление президента Украины Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Ангеле Меркель назвали оскорбительнам. Поведение лидера Незалежной – катастрофа, считает бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Ангеле Меркель назвали оскорбительнам. Поведение лидера Незалежной – катастрофа, считает бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Июльский телефонный разговор с президентом США Зеленскому, видимо, будут вспоминать еще долго. Парубий указал на некомпетентность украинского лидера, отметив, что одним разговором он умудрился настроить против Киева многих ключевых союзников.
"Это просто катастрофа! В один момент так навредить всей внешней политике", – возмутился политик в эфире телеканала "Прямой", связанного с экс-президентом Петром Порошенко.
В беседе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский упрекнул канцлера ФРГ: дескать, та делает для Украины недостаточно. Но ради Киева глава германского правительства пошла на многое, недоумевает Парубий. Несмотря на убытки немецких бизнесменов, Берлин сохраняет антироссийские санкции, напомнил вице-спикер Верховной рады.
Для Украины Меркель сделала сверхусилия, уверен Парубий. "Она пошла против общественных настроений и поставила под угрозу свою политическую карьеру", – подчеркнул он.
Слова о роли Меркель Парубий считает оскорбительными. "Это обычная человеческая обида", – сказал он.
В ходе июльской беседы с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский неосторожно заявил, что в отличие от Вашингтона, Берлин делает для Киева недостаточно. Украинский лидер не мог предположить, что стенограмма беседы будет опубликована.
В Германии слова вызвали бурю негодования. Своим заявлением президент Украины оскорбил немецкое правительство, сказал лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених.