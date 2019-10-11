В Нур-Султане состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2020 в группе I между сборными Казахстана и Кипра. Гости обыграли хозяев поля со счетом 2:1 и сохранили шансы на выход в финальную часть европейского турнира.

В Нур-Султане состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2020 в группе I между сборными Казахстана и Кипра. Гости обыграли хозяев поля со счетом 2:1 и сохранили шансы на выход в финальную часть европейского турнира.На 34-й минуте первого тайма Темирлан Ерланов вывел казахстанскую команду вперед. После перерыва Пиерос Сотириу сравнял счет в матче, а ближе к концовке игры Николас Иоанну принес Кипру победу в матче.Сборная Кипра набрала десять очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице группы I. Казахстан с семью баллами остался на четвертой строчке. Напомним, что обе команды выступают в одной группе с россиянами.