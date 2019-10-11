Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский пообещал дочитать книгу Ольги Токарчук, после того, как она стала нобелевским лауреатом по литературе в 2019 году. Он честно признался, что начинал читать ее, но ни одну из 17 книг писательницы и поэтессы не дочитал до конца. Вторым лауреатом литературной премии, которую присудила Шведская академия, стал австрийский драматург Петер Хандке.

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский пообещал дочитать книгу Ольги Токарчук, после того, как она стала нобелевским лауреатом по литературе в 2019 году. Он честно признался, что начинал читать ее, но ни одну из 17 книг писательницы и поэтессы не дочитал до конца. Вторым лауреатом литературной премии, которую присудила Шведская академия, стал австрийский драматург Петер Хандке. Что касается Хандке, то он более известен в мире — хотя бы как соавтор и сценарист фильмов знаменитого Вима Вендерса.Ольга Токарчук и Петер Хадке поделят между собой 908 тысяч 200 долларов. Именно таков – 9 миллионов шведских крон – по текущему курсу размер Нобелевской премии в 2019 году.Реальность нестабильнаПремия присуждена 57-летней Ольге Токарчук "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", пояснил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм. Писательница, подчеркнули академики, строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения, — и никогда не рассматривает реальность, как нечто стабильное или вечное.В творчестве Ольги Токарук насыщенная конкретика соединена с парящей фантазией, также как пристальное наблюдение с мифологической одержимостью. Поэтому эксперты Нобелевского комитета решили, что это делает ее одной из наиболее оригинальных и исполненных фантазией прозаиков в современной литературе.Польскую писательницу и поэтессу сочли мастером быстрого портрета: она изображает увиденное в аэропорту и в безымянных отелях, ее загадочные лица, побуждающие к догадкам, отметил Нобелевский комитет Шведской академии.В литературу из горничныхДорога в литературу для Токарчук лежала через учебу на факультете психологии в Варшавском университете, работу горничной в Лондоне, а затем психотерапевтом во Вроцлаве и Валбжихе. Ее первый сборник стихов увидел свет в 1989 году. Среди ее книг роман "Бегуны", принесший ей премию "Нике", книга "Правек и другие времена", исторический концептуальный роман "Дом дневной, дом ночной", "Номера", "Человек, который не любил свою работу", приключенческий роман "Путь людей Книги", "Игра на разных барабанах", "Диковинные истории" и "Последние истории". Среди ее книг "Момент медведя", "Книги Иакова", "Профессор Эндрюс в Варшаве" и "Потерянная душа".Повести, рассказы, эссе, а также киносценарии Ольги Токарчук часто ставят в театре и экранизируют. Кроме того, у нее активная политическая позиция: она считает себя феминисткой, поддерживает экологические движения, а также выступает за расширение в католической Польше прав гомосексуальных пар.В 2018 году Токарчук получила за роман Flights ("Полеты") Букеровскую премию, став первой представительницей мира польской литературы, объявленной лауреатом этой престижнейшей международной награды. А сейчас Токарчук работает над книгой по мотивам биографии своей семьи. Главное темой повествования станут отношения между поляками и украинцами.Великий день польской литературы"Великий день для польской литературы", — прокомментировал присуждение Нобеля польской писательнице президент Польши Анджей Дуда. Он первым поздравил ее с награждением."Прекрасная новость для Польши. Как поляк я очень горд, когда кто-то прославляет Польшу в мире, — добавил к этой оценке премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Польша имеет прекрасную литературу, прекрасную поэзию. Мы можем гордиться этим. Мы показываем, как высок уровень польской литературы".Варшава обогнала Москву по литературным НобелевкамПо числу нобелевских премий по литературе Польша обогнала Россию. У Польши ее получали Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, Чеслав Милош, Вислава Шимборская и теперь – Ольга Токарчук. У России премии получили Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын. Получивший Нобелевку по литературе в 1987 году лишенный советского гражданства Иосиф Бродский числится получившим ее от США!Всего с 1901 года Нобелевка вручалась 590 раз. Ее лауреатами стали 908 человек и 27 организаций.Нобелевка – православному писателюВместе в Токарчук отмечен и австрийский писатель-драматург Петер Хандке. Удачным днем для мировой и австрийской литературы назвал 10 октября 2019 года федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Он отметил, что тихий и пронзительный голос Петера Хандке "десятилетиями описывал миры, места и людей, которые не могли быть ещё более очаровательными".Президент Австрии подчеркнул, что мы многим обязаны писателю."Хандке освещает бытие своих героев, бережно обращаясь с их чувствами и мыслями, — подчеркнул Александер Ван дер Беллен. — Повествуя без прикрас, но при этом в своём уникальном стиле, Хандке вовлекает нас, читателей, в свой мир и язык".Секрет творчества Петера ХандкеНобелевскую литературную премию 77-летний уроженец австрийского Гриффена получил за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта. Своеобразное искусство Петера Хандке, отметили нобелевские академики, заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения. Произведения писателя, по их мнению, исполнены большого желания открывать и воплощать свои открытия в жизнь, находя для них новые литературные выражения.Сам Хандке свой секрет творчества раскрывает просто: быть восприимчивым – это все!Петер Хандке считается одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны. Ему удается заряжать взрывоопасным значением даже самые мелкие детали в повседневной жизни, при этом его работы отличаются отличается сильным авантюрным духом и склонностью к ностальгии.От "Шершней" до МилошевичаС 1966 года, когда вышел роман "Шершни", писатель написал около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. Одна из наиболее известных киноработ Вима Вендерса "Небо над Берлином" сделана совместно с Хандке. На русском языке вышли также рассказ "Учение горы Сент-Виктуар", тетралогия "Медленное возвращение домой". Повесть "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" не только принесла ему известность у читающих на русском, но и была экранизирована Вимом Вендерсом. Среди работ писателя "Ложное движение", "Женщина-левша", "История детства" и "История карандаша".У австрийского писателя четкая позиция. В 1990-х годах в Европе его критиковали за поддержку сербской стороны в конфликте в распадающейся Югославии. Свою позицию он отразил в сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Из-за того, что Папа Римский Иоанн Павел Второй дистанцировался от конфликта на Балканах, Хандке покинул католическую церковь и принял православие. Писатель навещал экс-президента Сербии Слободана Милошевича в тюрьме и пришел на его похороны. Сейчас австрийский писатель живет на юго-западе Парижа в муниципалитете Шавиль.Писатель был женат два раза. И оба – на актрисах. Вначале его женой была актриса Липгарт Шварц, а затем сыгравшая в фильмах "Отсутствие", "За облаками" и "Прекрасные дни в Аранхуэсе" Софи Семен. От двух браков у писателя двое детей.Две премии сразуВ 2018 году Нобелевская премия по литературе не присуждалась из-за сексуального скандала: режиссера и фотографа Жан-Клода Арно – мужа члена Нобелевского комитета Катарины Фростенсо — обвинили в домогательствах к женщинам и разглашении имен лауреатов. Поэтому в 2019 году лауреатов сразу двое."Они оба достойны Нобелевки", — оценил лауреатов Нобелевской премии 2019 года российский литературный критик Константин Мильчин.