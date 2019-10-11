Вышел первый трейлер масштабного приключенческого фильма Серебряные коньки, премьера которого состоится зимой 2020 года.

Вышел первый трейлер масштабного приключенческого фильма "Серебряные коньки", созданного при участии телеканала "Россия 1".В ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев и другие.Эта удивительная история разворачивается в конце позапрошлого века. Однажды в сказочно прекрасном Петербурге встретились юноша и девушка, сын фонарщика и дочь сановника. Этой встречи не должно было случиться, ведь между их мирами – пропасть. Но их судьбы объединит великая сила любви, и на пути к мечте они станут героями поразительных событий, столкнутся с удивительными людьми и переживут немало опасных приключений.Беспрецедентно сложные и масштабные съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: сотни человек массовки, изготовленные по историческим образцам коньки, уникальные дворцовые интерьеры и фантастические декорации, головокружительные трюки и погони.Режиссером фильма стал Михаил Локшин. Он говорит, что эта картина о том, что любовь сильнее любых преград, о том, что нужно следовать своей мечте."Это, естественно, вечные темы, но мы старались внутри исторического кино придать им вполне современный вид. Надеюсь, в персонажах и перипетиях зрители найдут много общего с нашей действительностью", — сказал он."Серебряные коньки" обещают стать ни с чем несравнимым и незабываемым зрелищем для всей семьи. Премьера фильма состоится зимой 2020 года.