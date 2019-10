В субботу, 12 октября, Японию накроет сильнейший тайфун Хагибис, порывы ветра которого будут достигать до 160 км/ч. В связи с этим организаторы этапа Формулы-1 приняли решение изменить расписание предстоящих заездов.

В субботу, 12 октября, Японию накроет сильнейший тайфун "Хагибис", порывы ветра которого будут достигать до 160 км/ч. В связи с этим организаторы этапа Формулы-1 приняли решение изменить расписание предстоящих заездов.Субботняя программа заездов полностью отменена, трасса будет закрыта, как для зрителей, так и для прессы. Квалификация Гран-при Японии состоится в воскресенье и начнется в 04:00 по московскому времени (10:00 по местному времени). Гонка начнется в 8:10 (14:10), как и планировалось изначально.BREAKING: Saturday's track action at Suzuka has been cancelled due to Typhoon Hagabis.Qualifying will now take place on Sunday at 10:00 local time.The race will go ahead at 14:10, Sunday as planned #JapaneseGP