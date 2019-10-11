Российский нападающий команды Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Торонто Мэйпл Лифс отметился заброшенной шайбой.

Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Торонто Мэйпл Лифс" отметился заброшенной шайбой.Кучеров сделал счет 2:2 на 12-й минуте первого периода, ему ассистировали Виктор Хедман и Энтони Чирелли. Для россиянина эта шайба стала второй в сезоне. Теперь на его счету 466 (190 + 276) очков в 451-й игре в НХЛ.