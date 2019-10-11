Выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, задержанных 9 октября по подозрению в содействии адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, оставят под стражей до тех пор, пока ими не будут выполнены все требования для освобождения под залог.

Выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, задержанных 9 октября по подозрению в содействии адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, оставят под стражей до тех пор, пока ими не будут выполнены все требования для освобождения под залог. Об этом сообщает агентство Reuters.Как уточняется, в качестве залога Парнас и Фруман должны сдать паспорта, предоставить по 1 миллиону долларов и выполнять другие условия, после чего их переведут под домашний арест.Ранее демократы в палате представителей конгресса Соединенных Штатов Америки выписали Парнасу и Фруману повестки с требованием явиться на слушания в рамках процедуры импичмента, напоминает ТАСС. Конгрессмены потребовали от них предоставить документы, которые могут иметь отношение к делу, до 16 октября. Предполагается, что Парнас и Фруман, живущие во Флориде, содействовали адвокату американского президента Рудольфу Джулиани в проведении на Украине расследования в отношении сына экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Задержанные должны предстать перед судом в течение суток.СМИ рассказывают, что Фруман и Парнас родились в СССР, а позднее переехали в США. Ранее они якобы перечислили свыше 300 тысяч долларов на счета политических комитетов, которые выступают в поддержку республиканцев и президента США Дональда Трампа. Фруман и Парнас вышли на связь с руководством партии республиканцев, а также встречались с президентом в Белом доме и поместье Трампа Мар-а-Лаго.Джулиани оказался в центре внимания журналистов после начала крупного скандала в Вашингтоне из-за утверждений о том, что Трамп во время телефонного разговора оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев помочь Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.Белый дом опубликовал стенограмму июльской беседы президентов Украины и США. Как выяснилось, Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена. Министерству юстиции США не удалось найти в содержании телефонного разговора никаких нарушений законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.В настоящее время Джо Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году. Поэтому, как считают демократы, оказывая давление на Зеленского, Трамп, по сути, стремился заручиться поддержкой Украины в попытке переизбрания на второй срок.