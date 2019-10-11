Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. 19-летняя спортсменка из России набрала 56,399 балла.

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. 19-летняя спортсменка из России набрала 56,399 балла.Золотая медаль соревнований досталась американке Симоне Байлз (58,999). Китаянка Тан Сицзин стала обладательницей серебра (56,899).Напомним, что чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 13 октября.