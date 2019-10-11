Женщины – создания очень завистливые. Чужие мужья, чужой успех, чужая красота, чужое богатство их часто раздражает. Алена Кравец узнала про это на личном горьком опыте. И написала про это на странице в социальных сетях.

Женщины – создания очень завистливые. Чужие мужья, чужой успех, чужая красота, чужое богатство их часто раздражает. Алена Кравец узнала про это на личном горьком опыте. И написала про это на странице в социальных сетях.После выхода ток-шоу на федеральном канале участились нападки бодибилдеров на Алену Кравец. "Я считала что бабы-качки побузят, погремят весом, выплескивая желчь и успокоятся, но нет! Продолжают обливать меня своей бранью и угрожать расправой! – плачет Алена. – Свора качков, имярек бодибилдеров, не угомонятся никак, не прекращают травлю меня в соцсетях. Оскорбления и угрозы от громадных быкообразных теток и поддерживающих их таких же дядек мне сыплется гроздьями"."И эти люди считают себя "сильными", настоящими "спортсменами", с "железной волей" и чуть ли не благородными защитниками чести родины, – возмущена Алена. – Видимо, их силы, накаченной в их страсти к железу и химии, хватает только на нападки на хрупкую нежную женщину".Атлеты оскорбляют главную светскую львицу Москвы постоянно и без дела. "Силикон мозга", "силиконовая кукла", "с грязным наработанным языком" – это самые мягкие из выражений!"Все-таки права мой адвокат Лариса Широкова (защищала и интересы Виталины Цымбалюк-Романовской – Прим. ред.), призывающая не прощать прямые публичные оскорбления и подавать на таких суд", – решительно настроена Алена. Она обещает не проглатывать обиды и дать отпор все "мужеподобным" теткам.