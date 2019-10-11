Учителя ОБЖ одной из средних школ Тюменской области уволили после скандального видео. На появившихся в Сети кадрах видно, как педагог ругается на учеников 9 класса, оскорбляя и применяя к ним физическую силу.

Учителя ОБЖ одной из средних школ Тюменской области уволили после скандального видео. На появившихся в Сети кадрах видно, как педагог ругается на учеников 9 класса, оскорбляя и применяя к ним физическую силу.Об увольнении учителя сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. По его словам, видео правдивое, инцидент произошел в школе поселка Боровский. Представители местной администрации и органов управления образования Тюменского района уже принесли извинения родителям пострадавших школьников. Педагог уволен, а с детьми работают психологи, сообщает ТАСС.Омбудсмен охарактеризовал учителя. По его словам, молодой педагог пришел к ним после выпуска из ВУЗа, на работу устроился в начале 2019 года. Нареканий со стороны коллег и руководства не было, учитель характеризовался как ответственный и коммуникабельный сотрудник, всегда имел хорошие отношения с детьми. Андрей Степанов отметил, что педагог во время инцидента со старшеклассниками не выдержал сильной психологической нагрузки.По словам омбудсмена, педагог не применил насилия к ученикам — все ограничилось дерганием их за руки и плечи, а также толканием. При этом Степанов подчеркнул, что такое поведение учителя недопустимо даже в состоянии аффекта.Как сообщает 72.RU, в центре скандала оказался учитель ОБЖ Виктор Садлинский. Его уволили из школы по 336 статье Трудового кодекса за жестокое обращение с детьми.