В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Ирана на поле домашнего стадиона Азади в Тегеране разгромила национальную команду Камбоджи, забив 14 безответных мячей – 14:0.

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Ирана на поле домашнего стадиона "Азади" в Тегеране разгромила национальную команду Камбоджи, забив 14 безответных мячей – 14:0.У победителей встречи хет-триком отметился нападающий "Зенита" Сердар Азмун, забив на 11-й. 35-й и 44-й минутах. Покер на свой счет записал Карим Ансарифард, дубли – Мохаммад Мохеби и Мехди Тареми, а также по разу отличились Ахмад Нуроллахи, Мохаммадхоссейн Канаами и Мехрдад Мохаммади.Стоит отметить, что матч посетили более четырех тысяч женщин, которые впервые с 1981 года были допущены на трибуны стадиона, где играют мужские команды.Сборная Ирана с шестью очками возглавляет группу С, а Камбоджа расположилась на пятой строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче отборочного турнира иранцы 15 октября на выезде сыграют с Бахрейном, а камбоджийцы в тот же день примут Ирак.