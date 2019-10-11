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<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-k-novomu-godu-vo-vladimirskoj-oblasti-otkroetsya-eshhe-odin-ledovyj-dvorec.html" target="_blank">К Новому году во Владимирской области откроется еще один ледовый дворец</a> - Закончить возведение ледового комплекса в Судогде подрядчики обещали в декабре 2019 года.