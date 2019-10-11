Закончить возведение ледового комплекса в Судогде подрядчики обещали в декабре 2019 года.
Закончить возведение ледового комплекса в Судогде подрядчики обещали в декабре 2019 года.
По проекту здесь будет тренировочный каток с трибунами на 250 мест. Искусственный лед площадью 1,6 тыс. кв. метров сможет принять до 50-ти человек в смену. На втором этаже будут располагаться зал для занятий гимнастикой и тренажерный зал с панорамным остеклением, раздевалки, душевые. Добилась разрешения строительства и его финансирования, в том числе из федерального бюджета, еще Светлана Орлова
в 2016-м году. Строительством занимается та же компания из Петербурга, что возводила и владимирский ледовый дворец. Новый каток станет площадкой для тренировок по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту. Возможно , и всероссийский турнир юных хоккеистов "Золотая шайба" имени Александра Рагулина в январе следующего года пройдет уже на крытом катке.