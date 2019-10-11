На выставке China Helicopter Exposition в Тяньцзине впервые показали новейший китайский многоцелевой вертолет Z-20. Одна боевая машина размещена на статической стоянке, еще три участвуют в показательной программе.

На выставке China Helicopter Exposition в Тяньцзине впервые показали новейший китайский многоцелевой вертолет Z-20. Одна боевая машина размещена на статической стоянке, еще три участвуют в показательной программе, сообщаете агентство ТАСС.Журналисты уточняют, что грузоподъемность вертолета составляет около 10 тонн. Он предназначен для высадки десанта, перевозки грузов, поисково-спасательных операций и много другого. Проектирование Z-20 началось в 2008 году, а первый полет состоялся в 2013 году.Специалисты отмечают, что новый китайский вертолет может быть клоном американского UH-60 Black Hawk, или "Черного ястреба". Внешне эти машины действительно очень похожи. Хотя серьезные отличие все-таки есть. Самое заметное – другой несущий винт: у "американца" – 4 лопасти, а у "китайца" – 5.Стоит отметить, что вертолет UH-60 в вооруженных силах США уже 40 лет. Всего выпущено свыше 4 тысяч машин этого типа, которые служат в 30 странах мира. Несколько из них попали и в Китай.