В онкоцентре Блохина использовали неэффективные протоколы лечения - к такому выводу пришла комиссия Минздрава, которая работала в центре. Найденные нарушения, по мнению комиссии, требуют скорейшего искоренения. Конфликт детских онкологов с новым руководством не утихает уже не первую неделю.

В онкоцентре Блохина использовали неэффективные протоколы лечения — к такому выводу пришла комиссия Минздрава, которая работала в центре. Найденные нарушения, по мнению комиссии, требуют скорейшего искоренения. Конфликт детских онкологов с новым руководством не утихает уже не первую неделю.Страсти в онкоцентре имени Блохина разгораются с новой силой. После того, как высказались руководство института и персонал, слово взял Минздрав. Специальная комиссия предоставила результаты проверки. В комиссию вошли ведущие онкологи страны."Комиссия прошла все палаты. Да, условия определенной скученности есть. Условия должны быть лучше в современном мире. Именно поэтому будет открываться новый корпус, новое здание. Да, действительно оно строилось долго. Это вопрос к предыдущему руководству, контракт с которым не был продлен Минздравом", — сообщила Елена Байбарина, председатель рабочей комиссии, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ.Больше месяца назад медики одного из важнейших для страны лечебных учреждений пожаловались на условия работы: плесень в лечебных боксах, переполненные палаты, работы стало больше, а зарплаты — меньше. Некоторые сотрудники уволились. Что не устроило и почему они решили уйти, врачи сами рассказали в видеообращении.- Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг.Врачи и медсестры говорят, что зарплата упала в несколько раз. У Минздрава другие цифры."Врачи получали в 2018 году 134 тысячи, а за аналогичный период 2019 года 179 тысяч. Здесь мы готовы разбираться более детально уже не со средней заработной платой, а индивидуально с людьми. Сейчас о зарплате 20 тысяч никто не говорит", — объясняет Елена Байбарина, председатель рабочей комиссии, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ.Видеообращение врачей комиссия посчитала нарушением этики."Люди, которые работали там, использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны. Мир ушел далеко вперед в этих вопросах. Каждый новый протокол, который там вводится, должен обязательно пройти этический комитет, ученый совет учреждения", — считает Александр Румянцев, президент Национального общества детских гематологов и онкологов.Впрочем, руководитель онкоцентра Иван Стилиди признал, что финансовые проблемы у учреждения есть, и не исключено, что штат придется сокращать.Услышать друг друга и договориться новой администрации онкоцентра и группе врачей пока не удалось. И здесь, конечно, важно не забывать о маленьких пациентах, которым совсем не до конфликтов врачей.