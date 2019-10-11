Белый дом отгородился глухой и немой стеной от демократов и не желает лить воду на мельницу их незаконной попытки вынесения импичмента президенту.

Белый дом отгородился глухой и немой стеной от демократов и не желает лить воду на мельницу их незаконной попытки вынесения импичмента президенту.С любопытным письмом, адресованным лидерам демократов, обратился адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.В своем письме Чиполлоне написал, что администрация никоим образом не будет “участвовать” в процедурах импичмента, как если бы их кто-то приглашал “принять участие”. Он обвинил инициаторов импичмента в организации расследования, которое “нарушает соблюдение конституционных норм”.Своеобразно подошёл к расследованию и личный адвокат Дональда Трампа -Рудольф Джулиани. В ответ на призыв сенатора Линдси Грэма прийти и дать показания перед Судебным комитетом Сената по делу о коррупции на Украине, он сначала заявил, что должен обсудить своё решение со своим клиентом (то есть с президентом США).Позже Джулиани заявил, что он мог бы прийти и дать показания в Комитете по разведке Палаты представителей, но только после того, как будет отстранён его глава Адам Шифф. Тот самый, которого Трамп обвинил в попытке устроить так называемый “суд кенгуру”, то есть процесс с заранее известным обвинительным вердиктом.Ультиматум Джулиани и, в особенности, отказное письмо Чиполлоне поставили Конгресс в необычное положение. Привычное противостояние законодателей и администрации всегда выливалось во взаимный обмен обвинениями, возражениями, юридическими доводами и различными свидетельскими показаниями.Теперь же Белый дом демонстративно не желает ни слышать Капитолий, ни разговаривать с ним.Формально, нежелание реагировать на запросы Конгресса — есть проявление неуважения к нему, а значит может расцениваться как преступление. Конгресс может настоять, чтобы делом занялись федеральные прокуроры.Но беда в том что они подчиняются Генеральному прокурору, а через него — Белому дому, то есть президенту.Однако, у конгрессменов есть ещё механизм, который не использовался с 1935 года. Конгресс может задействовать своих сотрудников -“sergeant-at-arms” — парламентских приставов, которые в обычное время следят за порядком в зале заседаний.Теоретически у них достаточно полномочий для ареста того же Джулиани и содержания его под стражей в здании Капитолия.Даже, если до использования такой процедуры дело не дойдёт, то сама готовность к ней прибегнуть, как пишет New York Times, может заставить заинтересованных лиц пойти на конструктивное взаимодействие с законодателями.Менее экстремальной, но не менее действенной может стать лишение финансирования адвокатского офиса главы государства. Сейчас бюджетное выделение средств расписано до 21 ноября и демократы вполне могут обнулить выделение денег на следующий срок.“До тех пор, пока адвокатская контора излагает плохую юридическую аргументацию, не предназначенную ни для чего другого, кроме защиты президента от конституционных проверок, американский народ не должен платить за это” — таков может быть посыл на который Трампу так или иначе тоже придётся реагировать.