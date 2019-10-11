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<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-krasavica-vdova-obyavila-o-popolnenii-v-seme-posle-smerti-xvorostovskogo.html" target="_blank">Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского</a> - Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс дала откровенное интервью. Женщина рассказала о том, как живет после смерти прославленного артиста.