Четвероклассник Прохор Ильиных из Красноярска, которого школьные учителя принуждали сменить прическу в стиле Златана Ибрагимовича, посетил матч отборочного раунда чемпионата Европы Россия – Шотландия.

Четвероклассник Прохор Ильиных из Красноярска, которого школьные учителя принуждали сменить прическу в стиле Златана Ибрагимовича, посетил матч отборочного раунда чемпионата Европы Россия – Шотландия.Прохор перед началом встречи школьник вывел датского арбитра Якоба Кехлета на поле "Лужников".Звучит Гимн России! pic.twitter.com/33xiXuNvRd— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019Прохор – поклонник шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Когда он сделал стрижку в стиле своего кумира – руководство школы порекомендовало ему перейти на домашнее обучение, заявив, что новый имидж не соответствует учебному заведению. После этого за мальчика вступились многие известные люди, в том числе и из мира футбола.Напомним, сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, а Шотландия расположилась на пятой строчке, имея в активе шесть очков.