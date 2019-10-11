Певица Вера Брежнева устроила шумную вечеринку по случаю
запуска собственной капсульной коллекции обуви. Супруг артистки композитор
Константин Меладзе на мероприятии не появился, это показалось подозрительным.
Певица Вера Брежнева устроила шумную вечеринку по случаю
запуска собственной капсульной коллекции обуви. Супруг артистки композитор
Константин Меладзе на мероприятии не появился, это показалось подозрительным.
Накануне экс-участница группы "ВИА Гра" собрала друзей в
бутике Aquazzura. Вера Брежнева презентовала новую линейку итальянской обуви.
Среди приглашенных были замечены: поп-король отечественной
эстрады Филипп Киркоров, а также модель Лена Перминова. Вокалист, к слову, много
времени провел в компании Веры Брежневой. Знаменитости что-то активно
обсуждали.
Примечательно, что супруг хозяйки праздника Константин
Меладзе так и не появился. Отсутствие композитора показалось подозрительным.
Ходят слухи, что в звездной семье произошел разлад, мол, именно поэтому музыкант проигнорировал мероприятие.
Напомним, что анонимные телеграм-каналы распространяют
информацию, что супруг закрутил роман с солисткой "Виа
Гры" Эрикой Герцег. Доказательства неверности продюсера пока не предоставлены.
Сама Вера Брежнева на слухи внимания старается не обращать. "Если
бы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи.
Вообще не знаю, откуда все взялось. Из-за того, что я удалила наши снимки из
"Инстаграма"?" – рассуждала в последнем интервью.