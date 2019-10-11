Певица Вера Брежнева устроила шумную вечеринку по случаю запуска собственной капсульной коллекции обуви. Супруг артистки композитор Константин Меладзе на мероприятии не появился, это показалось подозрительным.

Певица Вера Брежнева устроила шумную вечеринку по случаюзапуска собственной капсульной коллекции обуви. Супруг артистки композиторКонстантин Меладзе на мероприятии не появился, это показалось подозрительным.Накануне экс-участница группы "ВИА Гра" собрала друзей вбутике Aquazzura. Вера Брежнева презентовала новую линейку итальянской обуви.Среди приглашенных были замечены: поп-король отечественнойэстрады Филипп Киркоров, а также модель Лена Перминова. Вокалист, к слову, многовремени провел в компании Веры Брежневой. Знаменитости что-то активнообсуждали.Примечательно, что супруг хозяйки праздника КонстантинМеладзе так и не появился. Отсутствие композитора показалось подозрительным.Ходят слухи, что в звездной семье произошел разлад, мол, именно поэтому музыкант проигнорировал мероприятие.Напомним, что анонимные телеграм-каналы распространяютинформацию, что супруг закрутил роман с солисткой "ВиаГры" Эрикой Герцег. Доказательства неверности продюсера пока не предоставлены.Сама Вера Брежнева на слухи внимания старается не обращать. "Еслибы эта информация была правдой, то, возможно, могла бы меня выбить из колеи.Вообще не знаю, откуда все взялось. Из-за того, что я удалила наши снимки из"Инстаграма"?" – рассуждала в последнем интервью.