Министерство обороны Турецкой Республики заявило о нейтрализации 174 террористов с начала военной операции на севере Сирии. Турецкие военные используют термин нейтрализован для обозначения убитых или взятых в плен бойцов.

Министерство обороны Турецкой Республики заявило о нейтрализации 174 террористов с начала военной операции на севере Сирии. Такие данные сообщает издание Daily Sabah.Как правило, турецкие военные используют термин "нейтрализован" для обозначения убитых или взятых в плен бойцов.Анкара считает террористами курдские Отряды народной самообороны в связи с их связями с "Рабочей партией Курдистана", внесенной Турцией в список террористических организаций. Курдские ополченцы очень активны на севере САР, напоминает агентство "Интерфакс".9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, цель данной операции – борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.В операции принимают участие вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия, поддерживаемая Анкарой. Согласно плану, основная задача операции – создание свободной от боевиков зоны на территории САР протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 километра от реки Евфрат до границы с Ираком.