22 человека остались без крова в результате пожара в селе Семеновское-Красное Суздальского района.

. Друзья приютили членов семьи у себя и сегодня помогают разбирать завалы. Активисты Молодой гвардии начали сбор детских вещей. Глава Суздальского района Алексей Сараев пообещал помочь с деньгами, одеждой и продуктами. В село Семеновское-Красное приехал и Владимир Киселев - спикер областного ЗакСобрания. Он шефствует над этой семьёй уже несколько лет - договаривался о лечении детей в столице, помогал материально. И теперь не остался в стороне.Владимир Киселёв, председатель ЗС Владимирской области: "Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки помочь восстановить этот вот дом. Мы уже договорились сегодня, что хозяева нам дадут перечень необходимых строительных материалов. Мы попросим строительные компании Владимирской области помочь решить данный вопрос, чтобы как можно быстрее в полном объеме эти строительные материалы нам сюда в виде спонсорской помощи поставить."Для желающих помочь:номер карты СБЕРБАНК - 63900210 9008871586 ЛИЛИЯ БОРИСОВНАТел.: 8-903-645-05-38