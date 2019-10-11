Знаменитый ведущий Дмитрий Шепелев показал фото, на котором предстал без бороды. Он репостнул к себе снимок со своей первой фотосессии в Москве.

Знаменитый ведущий Дмитрий Шепелев показал фото, на котором предстал без бороды. Он репостнул к себе снимок со своей первой фотосессии в Москве.Знаменитость разместил примечательную публикацию на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". На ней еще совсем молодой юноша позирует на фоне пустого вагона поезда в метрополитене. Он одет в удобную осеннюю одежду – белый джемпер, джинсы и серое пальто. Дополняет образ темный шарф-снуд.Примечателен тот факт, что Дмитрий предстал без бороды, на что обратили внимание его поклонники. Телеведущий подписал фотографию так: "Владимир Широковопубликовал фото из моей первой фотосессии в Москве. Какой романтичный юноша. Таким и остался.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)"Подписчики в свою очередь отреагировали благосклонно на столь непривычный образ Шепелева. Всего за три часа публикация набрала более четырех тысяч лайков, а уж комментариев не счесть. Многие поспешили отметить, что без бороды Дмитрий выглядит лучше. Впрочем, не все были столь благосклонны.Вы себе льстите. Наглая морда. 😀", – написала одна из поклонниц Дмитрия. Тем не менее, знаменитость никак не откликнулся на полушутливый комментарий. Зачем, если большая часть отзывов положительные?"Без бороды лучше 😀", "Молоденький ,симпатичный юноша!", "Вы очень изменились,а вагоны все те же)", "Такой же порядочный интеллигентный романтичный. Успехов вам Дмитрий. Сохраните себя таким для сына", "Так же присоединяюсь что без бороды в сто раз лучше", – написали фолловеры Шепелева.