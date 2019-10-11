Вновь ставшая мамой Мария Миронова отвлеклась от повседневных забот. Артистка и ее супруг устроили себе романтический вечер.

Вновь ставшая мамой Мария Миронова отвлекласьот повседневных забот. Артистка и ее супруг устроили себе романтический вечер.В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость показала, как онаи ее избранник гуляют по греческой столице. По словам Марии Мироновой, она проживаетнедалеко от афинского Акрополя."Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизньюобычной греческой семьи и редко выбираемся. Но сегодня мы пришли в ресторан – иэто здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поестьэту наивкуснейшую еду!" – сказала артистка.За столиком в ресторане показала,чем она и ее возлюбленный решили полакомиться. Чета заказала блюдо подназванием Фрай чиз (жареный сыр – Прим. ред.), а также Гирос – блюдо греческойкухни, сходное с турецким донером или арабской шаурмой, с единственной лишь разницей,что в Гирос к мясу и соусу кладут картофель фри."Гирос считают уличной едой, но мы его безумно любим", -отметила довольная знаменитость. Судя по всему, вылазка в компании избранника сделала артистку еще более счастливой.Добавим, что тщательно скрывает личностьсвоего супруга. Известно лишь, что его зовут Андрей и он является директором поразвитию русско-японской компании. Артистка вышла замуж еще в прошлом году,после двух лет отношений. В конце сентября у пары появился общий сын, которогоназвали Теодор.