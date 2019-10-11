Вновь ставшая мамой Мария Миронова отвлеклась
от повседневных забот. Артистка и ее супруг устроили себе романтический вечер.
Вновь ставшая мамой Мария Миронова отвлеклась
от повседневных забот. Артистка и ее супруг устроили себе романтический вечер.
В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость показала, как она
и ее избранник гуляют по греческой столице. По словам Марии Мироновой, она проживает
недалеко от афинского Акрополя.
"Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизнью
обычной греческой семьи и редко выбираемся. Но сегодня мы пришли в ресторан – и
это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть
эту наивкуснейшую еду!" – сказала артистка.
За столиком в ресторане показала,
чем она и ее возлюбленный решили полакомиться. Чета заказала блюдо под
названием Фрай чиз (жареный сыр – Прим. ред.), а также Гирос – блюдо греческой
кухни, сходное с турецким донером или арабской шаурмой, с единственной лишь разницей,
что в Гирос к мясу и соусу кладут картофель фри.
"Гирос считают уличной едой, но мы его безумно любим", -
отметила довольная знаменитость. Судя по всему, вылазка в компании избранника сделала артистку еще более счастливой.
Добавим, что тщательно скрывает личность
своего супруга. Известно лишь, что его зовут Андрей и он является директором по
развитию русско-японской компании. Артистка вышла замуж еще в прошлом году,
после двух лет отношений. В конце сентября у пары появился общий сын, которого
назвали Теодор.