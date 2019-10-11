На Багамских островах власти продолжают поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести из-за урагана Дориан, обрушившегося на регион в сентябре текущего года.

На Багамских островах власти продолжают поиски 1208 человек, которые считаются пропавшими без вести из-за урагана "Дориан", обрушившегося на регион в сентябре текущего года. Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что пропали более 600 человек. Такие данные сообщило агентство EFE, ссылаясь на руководство страны.По последним сведениям, от удара стихии погибло 60 человек. Материальный ущерб составляет более 573 миллионов долларов, передает ТАСС. На островах были разрушены или повреждены порядка 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.