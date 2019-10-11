В Петербурге жители одного из домов жалуются, что частенько слышат из квартиры соседей непристойные звуки и встречают полуголых курящих женщин на балконе. Граждане бьют тревогу по данному ..

В Петербурге жители одного из домов жалуются, что частенько слышат из квартиры соседей непристойные звуки и встречают полуголых курящих женщин на балконе. Граждане бьют тревогу по данному поводу.Жильцы стремятся оградить своих детей от непристойных вещей. Пытаясь прикрыть бордель, петербуржцы перепробовали многое. Недовольные россияне направили в полицию запрос и попросили предпринять какие-либо действия, пишет .