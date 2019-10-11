Предприятие прекратило свое существование

Муромский суд назначил руководителю ООО «СТЭМ» наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.Следствие установило, что на предприятии по производству матрасов из-за снижения темпов производства постоянно менялось руководств, а также увольнялись работники. В декабре 2018 года ООО «СТЭМ» прекратило свое существование, не выплатив зарплату 164 людям.Благодаря следователям, руководитель предприятия признал свою вину и выплатил задолженность перед сотрудниками. Помимо этого, суд выписал ему штраф в размере 45 тысяч рублей.