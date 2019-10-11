В пятницу, 11 октября, на иранском танкере в Красном море произошел взрыв. Инцидент случился недалеко от портового города Джидда в Саудовской Аравии, сообщает . В результате взрыва были ..

В пятницу, 11 октября, на иранском танкере в Красном море произошел взрыв. Инцидент случился недалеко от портового города Джидда в Саудовской Аравии, сообщает .В результате взрыва были повреждены два резервуара, где хранится нефть, произошла утечка топлива в море. Члены экипажа не пострадали, передает телеканал "".В настоящее время иранские правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной взрыва стал ракетный удар.