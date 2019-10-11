Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий марафон ответов на вопросы журналистов. Впрочем, оппоненты политика склонны сравнивать состоявшуюся конференцию не со спортивным состязанием на выносливость, а с клоунадой. Публика на Западе оказалась менее острой на язык, но тоже без восторгов восприняла выступление бывшего шоумена.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий марафон ответов на вопросы журналистов. Впрочем, оппоненты политика склонны сравнивать состоявшуюся конференцию не со спортивным состязанием на выносливость, а с клоунадой. Публика на Западе оказалась менее острой на язык, но тоже без восторгов восприняла выступление бывшего шоумена.Британское издание The Guardian назвало пресс-конференцию "широким жестом", которым Владимир Зеленский попытался возродить сюжет о молодом внесистемном президенте. Дескать, и место проведения мероприятия, и сам формат съемки, и многое другое были призваны создать видимость открытости новой администрации.Журналисты не смогли пройти мимо одного из самых странных элементов пресс-конференции, ярко продемонстрировавших, что речь идет о некоем шоу. Спустя восемь часов с начала мероприятия мужчина в жилетке с надписью "эксперт" вручил Зеленскому награду за самую длинную пресс-конференцию, передает РБК. Сообщается, что предыдущий рекорд принадлежал президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Еще одни британца – Reuters – обратили внимание на многоязычность прошедшей пресс-конференции. Разговор, заметили журналисты, велся на украинском и русском, а иногда переходил и на английский язык. Дополнительным фоном для беседы служили прорывавшиеся иногда с первого этажа крики протестующих.Материал дополняется.