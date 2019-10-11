Ученые провели важное исследование, которое позволило им на шаг приблизиться к решению проблемы возникновения болезни Альцгеймера. Новая разработанная методика уже успела дать свои плоды.

Ученые провели важное исследование, которое позволило им на шаг приблизиться к решению проблемы возникновения болезни Альцгеймера. Новая разработанная методика уже успела дать свои плоды.Суть этого способа заключается в воздействии на иммунные клетки – микроглии. Они формируют важнейшую связь между скоплениями вредных белков и повреждениями мозга. В случае их уничтожения, степень урона от тау-белков значительно снизится. Соответственно, это может быть одним из эффективных средств предотвращения старческого слабоумия у человека или замедления его развития.Как оказалось, у пациентов с болезнью Альцгеймера и некоторыми другими нейродегенеративными заболеваниями в мозге часто обнаруживаются скопления тау-белков. Они формируются незадолго до проявления повреждения тканей мозга на сканировании. Именно эти повреждения провоцируют потерю памяти, у него появляется спутанность сознания.Отметим, что этот опыт уже провели на живых организмах – на мышах. Методика дала положительную динамику и показала свою эффективность. На сегодняшний день средства лечения болезни Альцгеймера не существует. Этот недуг не поддается лечению, кроме того, его развитие невозможно замедлить.