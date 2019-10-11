Буквально несколько часов назад стало известно о большой трагедии – скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. Актер из фильма Время первых Владимир Ильин рассказал о своих переживаниях по этому поводу.

Буквально несколько часов назад стало известно о большой трагедии – скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. Актер из фильма "Время первых" Владимир Ильин рассказал о своих переживаниях по этому поводу.Многие ожидали выхода на экраны художественной ленты о подвиге первых космонавтов, рискнувших выйти в открытое космическое пространство. Примечательно, что до 2017 года о Леонове и Беляеве рассказывали только документальные фильмы, чья аудитория не столь многочисленна. Неудивительно, что выход художественного фильма "Время первых" вызвал настоящий ажиотаж.Ильин рассказывает, что во время съемок главным помощником и критиком сценария был сам Леонов. Познакомиться с легендой отечественной космонавтики актер успел только на премьере, но и это краткосрочное знакомство оставило в душе артиста свой след."Преклоняемся и уважаем... Тяжело говорить об этом… Царствие ему небесное, и помолимся...Какое впечатление он на меня произвел? Я не могу на такие вопросыотвечать… Видел на экране его много раз, видел его художественные работы. Не знаю, что сказать. Упокой Господь его душу. Они были первыми, что тут говорить…", – рассказал Владимир в журналистам издания Teleprogramma.pro.Стоит отметить, что помимо космонавтики Алексей Архипович также занимался живописью. Он много и часто рисовал картины, связанные с тематикой космоса. Вероятно, выход в звездную бездну произвел на него неизгладимое впечатление.