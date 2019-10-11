Известный исполнитель Олег Газамнов поделился своими воспоминаниями после известия о смерти Алексея Леонова.

Известный исполнитель Олег Газамнов поделился своими воспоминаниями после известия о смерти Алексея Леонова.Мужчина выложил траурный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фотографии Газманов позирует вместе с легендарным космонавтом. Вероятно, что снимок был сделан, когда певец приезжал с одним из выступлений.Впрочем, особое внимание привлекает не столько изображение, сколько текст. В нем Олег сожалеет об уходе из жизни первого человека в открытом космическом пространстве."Печальная новость... ушел из жизни АлексейЛеонов. Он был первым в истории человеком, который вышел в открытыйкосмос. Наша гордость и слава!(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)", – написала знаменитость.Газманов отметил, что их знакомство произошло в Калининграде. Звезда отечественной сцены отметила, что много раз встречался с Алексеем Архиповичем и имеет о нем исключительно хорошее мнение. Также певец отметил художественные работы легенды отечественной космонавтики.Напомним, что Леонов очень часто и много рисовал картины, связанные с его основной деятельностью."Прощай, ЛЕГЕНДА! Я падаю в небо, как вволны бросаюсь за солнцем. Я сплетаю золотистые пряди лучей. И паруссвой солнечным ветром наполнив несу над планетой. Как в зеркало сверхугляжусь в океаны, смеясь узнаю в облаках свою тень…. Будем помнить...", – подытожил певец.