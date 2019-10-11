Названа
стоимость участия знаменитой теннисистки в турнирах. Организаторам приходится
выкладывать круглую сумму, чтобы Мария
Шарапова вышла на корт.
Названа
стоимость участия знаменитой теннисистки в турнирах. Организаторам приходится
выкладывать круглую сумму, чтобы Мария
Шарапова вышла на корт.
Цифру озвучила директор турнира Женской теннисной
ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас. Она заявила, что в курсе того,
сколько стоит игра прославленной россиянки.
Ценник спортсменки достигает
300 тысяч долларов, сообщает сайт газеты Le Quotidien. "Мы удивились, когда нам
позвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразу
сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ее
участия в турнирах", – поделилась Маас.
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