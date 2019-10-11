Названа стоимость участия знаменитой теннисистки в турнирах. Организаторам приходится выкладывать круглую сумму, чтобы Мария Шарапова вышла на корт.

Названастоимость участия знаменитой теннисистки в турнирах. Организаторам приходитсявыкладывать круглую сумму, чтобы МарияШарапова вышла на корт.Цифру озвучила директор турнира Женской тенниснойассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас. Она заявила, что в курсе того,сколько стоит игра прославленной россиянки.Ценник спортсменки достигает300 тысяч долларов, сообщает сайт газеты Le Quotidien. "Мы удивились, когда нампозвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразусказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ееучастия в турнирах", – поделилась Маас.Материал дополняется