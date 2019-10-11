Намеченный на эту неделю развод войск в двух населенных пунктах Донбасса из-за сопротивления радикалов так и остался на бумаге. Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским не проявило политическую волю для обуздания националистов, отметил президент России Владимир Путин.

Намеченный на эту неделю развод войск в двух населенных пунктах Донбасса из-за сопротивления радикалов так и остался на бумаге. Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским не проявило политическую волю для обуздания националистов, отметил президент России Владимир Путин.Была договоренность о разводе сил на линии фронта, ноЗеленский не способен обеспечить отведение подразделений и техники, заявилПутин в ходе саммита СНГ в туркменском Ашхабаде. "Ну не может", -посетовал российский лидер.Донецкая и Луганская республика несколько раз давали сигнало готовности отвести войска. "Запускали сигнальные белые ракеты, однако сукраинской стороны ответа не было", – отметил Путин.Украинское руководство пока не проявило политическую волюдля начала отвода войск, сказал президент. Поддерживать нужно не конкретныхлюдей, а проводимую ими политику, добавил российский лидер.Срыв разведения войск говорит о неспособности контролироватьситуацию, считает политолог Владимир Воля. Он не исключил, что Путин используетэтот факт на следующей встрече нормандской четверки как доказательствоневыполнения Киевом своих обещаний.Отвод войск от линии фронта в населенных пунктах Петровское(Донецкая республика) и Золотое (Луганская) должно было начаться 7 октября. Вситуацию вмешались националисты. Радикалы отказались покидать позиции.Новые попытки были предприняты в среду 9 и 10октября. Представители Донецка и Луганска запускали сигнальные ракеты,означавшие готовность к отводу войск. Ответа от украинской стороны непоследовало, подразделения ВСУ остались стоять на позициях.