Образовательное учреждение приостановило свою работу. В ней работали всего 2 педагога и обе, несколько недель назад написали заявление на увольнение

Образовательное учреждение приостановило свою работу. В ней работали всего 2 педагога и обе, несколько недель назад написали заявление на увольнениеВсего в школе обучались 17 детей: 3 ученика из 1 класса и по одному ученику из 3го и 4го класса и 12 дошколят. После ухода педагогов в школе просто некому работать. Сейчас в деревне Пески организован подвоз детей в 1 Городищенскую школу и 1 Городищенский детский сад. Сильная нехватка кадров ощущается не только в деревне, но и в городе. Некоторые учителя в городских школах вынуждены вести сразу 2 класса.Галина Рогова, начальник управления образования администрации Вязниковского района: "Таких зданий у нас на балансе немало. Там и где мы вообще не были никакими инициаторами по закрытию учреждения, там, где мы были инициаторами. Есть очень замечательные здания, также закрылась в деревне Буторлино у нас школа, отличное здание, великолепная котельная. Тепло, хорошо, к сожалению, нет населения, нет потребности даже перепрофилировать их."