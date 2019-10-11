Скоро на ТНТ стартует новое реалити-шоу – План Б. В этом проекте певица
Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников
жизни. Ведущая программы Марина Кравец рассказала, какими на ее взгляд должны
быть претенденты на сердца знаменитостей.
Скоро на ТНТ стартует новое реалити-шоу – "План Б". В этом проекте певица
Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников
жизни. Ведущая программы Марина Кравец рассказала, какими на ее взгляд должны
быть претенденты на сердца знаменитостей.
По словам Кравец, Батрутдинова привлекает натуральная
красота. Юморист предпочитает девушек, которые не делали пластических операций.
"Потенциальные невесты, мотайте это себе на ус и вынимайте
импланты. Хотя и ваш "ус" в данном случае может оказаться лишним", – отметила ведущая.
После Марина добавила, что только внешними данными Тимура не
привлечь. Претендентка на его сердце обязана быть умной и иметь чувство юмора.
Пассия знаменитости должна понимать шутки юмориста и острить сама.
Между тем Ольге
Бузовой, по мнению телеведущей, подойдет крепкий высокий мужчина – настоящая опора,
стена, за которую певица могла бы спрятаться в тяжелый момент. "При этом "стена"
должна уметь общаться, создавать настроение, веселить, находить нужные слова в
стрессовых ситуациях, коих у Оли немало. И постоянный заработок будет хорошим
плюсом претендента", – рассуждает Марина Кравец.
Добавим, что по условиям проекта, еслине смогут найти себе пару, то они должны будут попробовать
построить отношения друг с другом. К слову, сам юморист уверен, что сможет
присмотреть себе кого-нибудь из участниц, артист уверен, что подобрала
ему замечательных претенденток, сообщает .