Скоро на ТНТ стартует новое реалити-шоу – План Б. В этом проекте певица Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутников жизни. Ведущая программы Марина Кравец рассказала, какими на ее взгляд должны быть претенденты на сердца знаменитостей.

Скоро на ТНТ стартует новое реалити-шоу – "План Б". В этом проекте певицаОльга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов подберут друг для друга спутниковжизни. Ведущая программы Марина Кравец рассказала, какими на ее взгляд должныбыть претенденты на сердца знаменитостей.По словам Кравец, Батрутдинова привлекает натуральнаякрасота. Юморист предпочитает девушек, которые не делали пластических операций."Потенциальные невесты, мотайте это себе на ус и вынимайтеимпланты. Хотя и ваш "ус" в данном случае может оказаться лишним", – отметила ведущая.После Марина добавила, что только внешними данными Тимура непривлечь. Претендентка на его сердце обязана быть умной и иметь чувство юмора.Пассия знаменитости должна понимать шутки юмориста и острить сама.Между тем ОльгеБузовой, по мнению телеведущей, подойдет крепкий высокий мужчина – настоящая опора,стена, за которую певица могла бы спрятаться в тяжелый момент. "При этом "стена"должна уметь общаться, создавать настроение, веселить, находить нужные слова встрессовых ситуациях, коих у Оли немало. И постоянный заработок будет хорошимплюсом претендента", – рассуждает Марина Кравец.Добавим, что по условиям проекта, еслине смогут найти себе пару, то они должны будут попробоватьпостроить отношения друг с другом. К слову, сам юморист уверен, что сможетприсмотреть себе кого-нибудь из участниц, артист уверен, что подобралаему замечательных претенденток, сообщает .