Жаркие споры об искусстве разгорелись в соцсетях: в центре внимания оказалась одна из скульптур усадьбы Кусково, которую недавно открыли после реставрации. Пользователи разглядели странную деталь в образе древнеримской богини Юноны: ее ступни теперь называют лягушачьими лапками и даже ластами.

Жаркие споры об искусстве разгорелись в соцсетях: в центре внимания оказалась одна из скульптур усадьбы Кусково, которую недавно открыли после реставрации. Пользователи разглядели странную деталь в образе древнеримской богини Юноны: ее ступни теперь называют не иначе, как лягушачьими лапками и даже ластами. А реставраторов обвиняют в самодеятельности."Честно сказать, мы расстроились и немного стало обидно. Потому что нас в этих публикациях не то что обвинили, но, тем не менее, предположили, что мы пригласили сюда гастарбайтеров и таким образом использовали их творчество", — говорит Сергей Авдонин, директор музея-усадьбы Кусково."Каждая деталь — мы за это отвечаем. В одном источнике указывается, что скульптором является Зимин, в другом источнике указано, что это куплено у немцев за границей в Германии, в третьем источнике, что это народное чистое исполнение", — объясняет Лариса Лапшина, научный руководитель Росреставрации.Облик Юноны, как утверждают мастера, не меняли. Работы проводились под руководством специалистов Росреставрации. Скульптура временно переезжала в мастерскую, где ее тщательно очистили и восстановили утраченные детали. И в итоге привели именно в тот вид, который был изначально задуман авторами.