Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отбиваться от обвинений в том, что он собирается объявить капитуляцию и предать национальные интересы страны. Чтобы окончательно развеять все сомнения политик в очередной раз сделал заявление о захвате Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отбиваться от обвинений в том, что он собирается объявить капитуляцию и предать национальные интересы страны. Чтобы окончательно развеять все сомнения политик в очередной раз сделал заявление о захвате Крыма.Вопрос о территориальной принадлежности Крыма продолжает оставаться одним из самых острых и болезненных для украинских политиков. Отвечая на него им приходится либо лишиться поддержки радикально настроенных националистов, признав за крымчанами право на самоопределение, либо отделаться агрессивным лозунгом, но отвернуть от себя адекватно смотрящих на реальность людей.Владимир Зеленский на фоне бушующих в Киеве протестов против него, решил выбрать, судя по всему, второй вариант. Во время праздничных мероприятий в Одессе по случаю Дня защитника Украины, который в Незалежной теперь отмечается 14 октября, политик выступил с заявлением о захвате Крыма. По словам Владимира Зеленского, это станет для украинской власти следующим вызовом после урегулирования ситуации в Донбассе.Президент Украины добавил, что у него успела выработаться аллергия на слово "капитуляция". Ни о какой сдаче национальных интересов не идет. "Это не обо мне и это не об Украине", – цитирует "Интерфакс" Владимира Зеленского.Рассказал он и о своем взгляде на то, как необходимо обеспечить мирный процесс в Донбассе. "Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", – подчеркнул Владимир Зеленский.