В город-музей снова приехала съемочная группа сериала "Угрюм-река", чтобы придать фильму о трагедии купеческой семьи подлинный колорит купеческого быта.

В город-музей снова приехала съемочная группа сериала "Угрюм-река", чтобы придать фильму о трагедии купеческой семьи подлинный колорит купеческого быта.Суздаль играет сибирскую глушь. Идет новый этап съемок эпичного сериала "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова. Дом-музей купцов Агаповых изображает родовое гнездо главных героев - Громовых. В гостиной особняка глава прОклятого семейства Петр Громов в исполнении Александра Балуева дарит Нине, невесте своего сына Прохора, драгоценности. За которыми тянется кровавый след. И в старину и сегодня, на душе у предпринимателей лежит много зла, уверен актер.Александр Балуев, исполнитель роли Петра Громова: "Он богобоязнен, да. Но, несмотря на это, он все равно нарушает. Как вам сказать... закон Божий, наверное. И за это он будет платить. И знает, за что будет платить. Нынешние - не знают. Они будут платить. Но только они не знают - ни за что они будут платить, ни почему они будут платить. И почему они вообще должны платить."Невеста Громова-младшего (ее роль исполнят Софья Эрнст) и рада подарку и боится соперницы - роковой Анфисы. А в будущем юной девушке - как и описано в романе - еще предстоит под грузом испытаний переродиться в погубительницу рода Громовых. Но режиссер фильма Юрий Мороз рассказал нам и о совершенно новом сюжетном повороте, который добавили современные авторы сценария.Юрий Мороз, режиссер-постановщик сериала "Угрюм-река": "Нина встречает Синильгу - то самое мифическое существо, которое присутствует в романе. Вот.. и это та женщина, мифическая женщина, которой Прохор продает свою душу..."Перед создателями нового сериала стоит непростая задача - сделать картину, как минимум, не уступающей культовому фильму снятому по роману "Угрюм-река" полвека назад режиссером Ярополком Лапшиным. Он сих пор пользуется успехом у публики.Роман Мадянов, исполнитель роли Якова Куприянова, отца Нины: "Ответственность очень серьезная. Картина была... я в детстве очень хорошо помню ее, практически все. Она была такая сконцентрированная... И это было событие в стране, когда прошла "Угрюм-река. Я надеюсь, что как бы - не посрамим."На экраны сериал должен выйти уже в будущем году. Но съемочных дней предстоит еще немало. В следующий раз съемочная группа "Угрюм-реки" приедет в Суздаль зимой. Здесь пройдут съемки на снежной натуре.Михаил Язынин, Андрей Синягин. "Вести"-Владимир"